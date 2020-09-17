Kızılırmak Deltası’nda çıkan yangınla ilgili soruşturma sürüyor
UNESCO DÜNYA MİRASI GEÇİCİ LİSTESİ'NDE YER ALAN, SAMSUN'UN 19 MAYIS İLÇESİNDEKİ KIZILIRMAK DELTASI KUŞ CENNETİ'NDE ÇIKAN YANGININ TÜM DETAYLARIYLA SORUŞTURULDUĞUNU İFADE EDEN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA DEMİR, SABOTAJ DAHİL OLMAK ÜZERE TÜM İHTİMALLERİN ARAŞTIRILDIĞINI, ÇOK SAYIDA CANLI TÜRÜNÜN BARINDIĞI ALANDA ÇALIŞMALARIN SÜRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ.
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nde çıkan yangının tüm detaylarıyla soruşturulduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, sabotaj dahil olmak üzere tüm ihtimallerin araştırıldığını, çok sayıda canlı türünün barındığı alanda çalışmaların sürdüğünü söyledi.
Samsun’da Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti sahil kenarında sazlık ve ormanlık alanda çıkan ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. Subasar Galeriç Ormanı’na sıçramadan söndürülen yangının ardından bölgede geniş çaplı bir çalışma başlatan ekipler, sabotaj da dahil olmak üzere tüm ihtimaller araştırıyor. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan, yüzlerce kuş türü ve canlıya ev sahipliği yapan deltadaki yangın ile ilgili bakanlık da devreye girdi.
170 hektarlık alanda etkili olan denize yakın, sazlık ve yabani bitkilerin bulunduğu alanda meydana gelen yangının çıkış sebebi henüz netlik kazanmadı. Jandarma ekiplerinin bölgede başlattığı detaylı ve geniş çaplı soruşturma sürerken, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinin de devreye girdiği belirtildi.
Yangınla ilgili tüm detayların incelendiğini söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Jandarma ekiplerimiz, yöre halkıyla da görüşerek soruşturmasını sürdürüyor. Deltaya kimlerin girip çıktığı araştırılıyor. Bakanlık yetkilileri de sahada inceleme yapıyor. Söz konusu alan, deniz kenarında bir bölge. Rüzgarın da etkisiyle yangın büyümüş olabilir” dedi.
170 hektarlık alanın zarar gördüğünü ifade eden Başkan Mustafa Demir, “Tespitlere göre yangın esnasında pek çok hayvan türünün kaçarak kurtulduğunu arkadaşlarımız ifade etti. Bu da bizim için bir teselli oldu. Bu yangın üzerinden konuyu asıl mecrasının dışına çıkarmaya çalışan girişimleri görüyoruz. Burası Cumhurbaşkanlığı kararı ile nitelikli koruma alanı ilan edilen ve ülkemizin UNESCO doğal miras alanı olma yolunda ilerleyen bir bölge. Bu bölgenin yerleşime açılması kesinlikle söz konusu değil. Bakanlıklarımızla birlikte yürütülecek olan çalışmalar sayesinde yanan bölge doğal sürecinde eski vasfını yeniden kazanacaktır” diye konuştu.
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