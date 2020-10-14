banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Putin’den ikinci corona aşısı müjdesi
Putin’den ikinci corona aşısı müjdesi
Hakkari'ye turist olarak geldi ama...
Hakkari'ye turist olarak geldi ama...
Kızılırmak Deltası'nda korkutan görüntü
Kızılırmak Deltası'nda korkutan görüntü
Sosyal Medya fenomeni Murat Övüç öldü mü?
Sosyal Medya fenomeni Murat Övüç öldü mü?

Kızılırmak Deltası'nda korkutan görüntü

UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası’ndaki kuraklık tehlikesi havadan görüntülendi.

Çevre 14.10.2020, 16:17
1
Kızılırmak Deltası'nda korkutan görüntü

Samsun'un 19 Mayıs ve Bafra ilçelerinde bulunan ve Türkiye'nin en önemli sulak alanlarında olan Kızılırmak Deltası'ndaki kuraklık dikkat çekici seviyeye ulaştı. Kuş Cenneti olarak bilinen ve göçmen kuşlar için uğrak bir nokta olan Kızılırmak Deltası son yılların en büyük kuraklık tehdidi ile karşı karşıya kaldı. Drone ile havadan görüntülenen Kuş Cenneti'nde çatlak topraklar ve azalan su seviyesi dikkat çekti.

“Sulak alanlarımız ciddi bir kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya”

Kuraklık tehlikesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Demir, son 50 yılda Türkiye'nin sulak alanlarının yarısını kaybettiğini söyledi. Kızılırmak Deltası'nda yaşanan kuraklıkla ilgili bilgi veren Demir, “Samsun ve Karadeniz Bölgesi maalesef önemli derecede yaz kuraklığından etkilenen bölge olarak karşımıza çıkıyor. Samsun son 4 aydır istenilen düzeyde bir yağış alamadı. Maalesef iklim değişikliğini hep beraber olumsuz bir şekilde yaşıyoruz. Ülkemizin sulak alanları bazında baktığımızda en önemli 3 alanı da bu bölgede görüyoruz. Bunlardan en önemlisi olarak Kızılırmak Deltası, Lâdik Gölü ve Suluova Yedikır Barajı sulak alanı olarak karşımıza çıkıyor. Bunları incelediğimiz zaman son 4-5 yıldır bu etkiyi görüyoruz ama bu seneki daha fazla. Yaşanan bu süreçle beraber sulak alanlarımız ciddi bir kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya. Su seviyesinde önemli düşüş olduğunu ve aynı zamanda hem habitat hem de biyolojik unsurlar da ciddi anlamda zarar gördüğünü söylemek mümkün. Orada yaşayan canlılar kuraklıktan doğrudan etkileniyor” dedi.

Yorumlar (0)
banner378
23°
açık
Namaz Vakti 14 Ekim 2020
İmsak 05:43
Güneş 07:08
Öğle 12:55
İkindi 16:00
Akşam 18:33
Yatsı 19:52
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 10
2. Fenerbahçe 4 8
3. Karagümrük 4 7
4. Galatasaray 4 7
5. Erzurumspor 4 7
6. Antalyaspor 4 7
7. Hatayspor 4 7
8. Göztepe 4 6
9. Kasımpaşa 4 6
10. Kayserispor 4 6
11. Konyaspor 3 5
12. Trabzonspor 4 5
13. Sivasspor 3 4
14. Gençlerbirliği 3 4
15. Beşiktaş 4 4
16. Malatyaspor 4 4
17. Gaziantep FK 4 3
18. Çaykur Rizespor 4 2
19. Denizlispor 4 2
20. Ankaragücü 3 1
21. Başakşehir 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 4 9
2. Altınordu 4 9
3. Tuzlaspor 4 8
4. Adana Demirspor 4 8
5. Samsunspor 4 8
6. Altay 4 7
7. Ankara Keçiörengücü 4 7
8. Giresunspor 4 7
9. Adanaspor 4 6
10. Balıkesirspor 4 6
11. Akhisar Bld.Spor 4 4
12. Bursaspor 4 4
13. Bandırmaspor 4 4
14. Ümraniye 4 4
15. Ankaraspor 4 3
16. Eskişehirspor 4 2
17. Boluspor 4 1
18. Menemen Belediyespor 4 1
Takımlar O P
1. Everton 4 12
2. Aston Villa 3 9
3. Leicester City 4 9
4. Arsenal 4 9
5. Liverpool 4 9
6. Tottenham 4 7
7. Chelsea 4 7
8. Leeds United 4 7
9. Newcastle 4 7
10. West Ham 4 6
11. Southampton 4 6
12. Crystal Palace 4 6
13. Wolverhampton 4 6
14. Man City 3 4
15. Brighton 4 3
16. M. United 3 3
17. West Bromwich 4 1
18. Burnley 3 0
19. Sheffield United 4 0
20. Fulham 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Real Betis 5 9
3. Real Sociedad 5 8
4. Villarreal 5 8
5. Barcelona 3 7
6. Sevilla 3 7
7. Getafe 4 7
8. Valencia 5 7
9. Cádiz 5 7
10. Granada 4 7
11. Osasuna 4 6
12. Atletico Madrid 3 5
13. Celta de Vigo 5 5
14. Eibar 5 4
15. Huesca 5 4
16. Elche 3 4
17. Deportivo Alaves 5 4
18. Levante 4 3
19. Athletic Bilbao 4 3
20. Real Valladolid 5 2