Kızılırmak Deltası kızıla büründü

SAMSUN (İHA) – UNESCO Geçici Miras Listesi’ndeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti su yüzeyini kaplayan eğrelti otu nedeniyle yeniden kızıla büründü.

En son geçen sene Aralık ayında görülen ‘azolla filiculoides’ türü eğrelti, bugünlerde yeniden çoğaldı. Eğrelti otu suyun yüzeyini kızıla kaplayarak doyumsuz görüntüler ortaya çıkardı.

Samsun’un 19 Mayıs ve Bafra ilçelerinde bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, suyu temizlemesi, biyokütle enerjisi olarak kullanımı gibi birçok fonksiyonları olduğu bilinen ve ’yeşil altın madeni’ olarak adlandırılan ‘azolla filiculoides’ türü eğrelti otuyla kaplandı.

Çevrede bulunan vatandaşlar da bu anları telefonlarına kaydetti.