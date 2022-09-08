Kızılay’dan Mersin’deki yangın ekiplerine destek
Mersin’in Gülnar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor. Yangının ilk anlarından bu yana Bölge Afet Müdahale Merkezi ile Kızılay şubelerinden afet uzmanı ve gönüllülerinden oluşan ekipler yangın söndürme çalışmalarına verdiği desteği sürdürüyor.
Mersin’in Gülnar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor. Yangının ilk anlarından bu yana Bölge Afet Müdahale Merkezi ile Kızılay şubelerinden afet uzmanı ve gönüllülerinden oluşan ekipler yangın söndürme çalışmalarına verdiği desteği sürdürüyor.
Afet uzmanları ve gönüllüleriyle bölgede sıcak yemek, çorba, kumanya, ekmek, ikram malzemesi, içecek ve su desteğinde bulunan Kızılay ekipleri, sabit noktalara gelemeyen çalışanlara da mobil ekipleriyle gıda malzemeleri ulaştırıyor. Türkiye Afet Müdahale Planlaması’na göre afetlerde beslenme hizmetlerinin sorumlusu olan Kızılay, profesyonel ekipleri ve gönüllü kadrosuyla sabah ve akşam olmak üzere kumanya ve sıcak yemek desteği veriyor. Kızılay, yangının başından beri 6 bin 340 kişilik sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirdi. Adana Afet Müdahale Merkezi, Silifke, Gülnar, Erdemli ve Bozyazı şubeleri ile Kızılay Lojistik Grubu’ndan afet müdahale araçları ve uzman personel ile gönüllüleri afet bölgesine sevk eden Kızılay’ın sahadaki çalışmaları sürüyor.
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|13
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|10
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|10
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|5
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|1
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|1
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|P
|1. Bodrumspor
|4
|10
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|3
|9
|3. Keçiörengücü
|4
|7
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|4
|7
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|4
|7
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|4
|7
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|6
|8. Manisa Futbol Kulübü
|3
|6
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|3
|5
|10. Samsunspor
|4
|5
|11. Gençlerbirliği
|4
|5
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|4
|5
|13. Adanaspor
|4
|4
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|4
|4
|15. Erzurumspor
|4
|3
|16. Altınordu
|3
|2
|17. Denizlispor
|4
|1
|18. Altay
|4
|1
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|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
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|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
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|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Barcelona
|4
|10
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Real Betis
|4
|9
|5. Osasuna
|4
|9
|6. Athletic Bilbao
|4
|7
|7. Atletico Madrid
|4
|7
|8. Celta Vigo
|4
|7
|9. Real Sociedad
|4
|7
|10. Valencia
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|6
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|4
|5
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|4
|14. Rayo Vallecano
|4
|4
|15. Espanyol
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|4
|16. Real Valladolid
|4
|4
|17. Sevilla
|4
|1
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|1
|19. Getafe
|4
|1
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|4
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