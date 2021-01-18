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"Kızfatma çınarları" korumaya alındı
Kahramanmaraş’ta "Kızfatma çınarları" olarak bilinen 3 anıt ağaç tescillenerek koruma altına alındı.
Çevre 18.01.2021, 09:58
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Kahramanmaraş’ta "Kızfatma çınarları" olarak bilinen 3 anıt ağaç tescillenerek koruma altına alındı.
Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit ilçesinin Helete Mahallesi kırsalında yer alan Kızfatma çınarlarının koruma altına alınması, yöre sakinlerini de sevindirdi.
Fiziksel yönleri ile kendi türünün alışılagelmiş özelliklerinin çok üzerinde boyutlara ulaşmış, kültürel ve folklorik özellikleri bulunan, yan yana 3 çınar ağacı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından tescillendi. Folklorik ve boyutsal özelliğiyle dikkat çeken Kızfatma çınarlarının hikayesini dinleyenler, hüzünlenmekten kendilerini alamıyorlar.Yaşları 285 olduğu tahmin edilen 3 çınar ağacı anıt ağaç olarak tescil edildi. Tescil edilen 1’inci çınarın yaşı 260, boyu 29 metre, gövde 1.35, tepe çapı 15.15; 2’nci ağacın yaşı 285, boyu 21.50 metre, gövdesi 1.59, tepe çapı 23.75; 3’ncü anıt ağacının yaşı 285, boyu 28 metre, gövde çapı 1.49, tepe çapı ise 1.49 olarak kayıtlara geçti.
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