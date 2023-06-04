Kız Kulesi’nin çevresi dalgıçlar tarafından temizlendi

Üsküdar Belediyesi, restore edilen Kız Kulesi’nin çevresinde ‘Temiz Çevre Temiz Üsküdar’ etkinliği gerçekleştirdi. Atıklar, su sporlarıyla ilgilenen gönüllüler ve dalgıçlar tarafından toplandı.

Üsküdar Belediyesi, Kız Kulesi açıklarında gerçekleştirdiği ‘Temiz Çevre Temiz Üsküdar’ etkinliği ile Marmara Denizi’nde deniz çöpleri ve olta balıkçılığı nedeniyle oluşan kurşun kirliliğine dikkat çekerek çevreye ilişkin farkındalık ışığı yaktı.

Dünya çevre Günü’ne ithafen yapılan ve öğrencilerin çevre içerikli dövizlerle alana gelişiyle başlayan etkinlikte; Denizden çıkartılacak atıklarla ilgili sergi, Atık pil sergisi, Öğrencilerin hazırladığı resim sergisi, Öğrencilerin kara kalem atölyesi ve sergisi, Bitkisel Atık Yağların çevreye verdiği zararların anlatıldığı sergi, Sakız, izmarit, çekirdek gibi kıyı ve kaldırımları yoğun şekilde kirleten atıklarla ilgili sergi düzenlendi. Deniz Kirliliği farkındalığını anlatmak için hazırlanan balık tezgahı ve akvaryum görselinin de yer aldığı etkinlikte deniz kirliliğinin zararları tüm yönleriyle yansıtıldı.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Denize olan bu düzensiz davranışlarımız devam ederse 50 yıl 100 yıl değil 10-15 yıl sonra balık yemek şöyle güzel bir temiz bir deniz boğaz seyretmek hayal olacak. Bu muhteşem İstanbul manzarası, Salacak sahili oraya her gün güzel insan geliyor ama yediklerini içtiklerini anında denize atıyorlar. İçtikleri suyun şişelerini, bira şişelerini, aklınıza ne geliyorsa. Bunlar üzücü şeyler hiç bize yakışmıyor. Bu güzelim İstanbul’da yaşayanlar olarak daha dikkatli olmamız lazım. Hem karada hem denizde çevremizi, denizimizi temiz tutmamız gerekiyor. Deniz affetmiyor. Deniz ne yaparsan bunun karşılığında anında veriyor. Temiz tutarsan daha bereketli, denizi kirletirsen de bunun sonunda da anında balık türü azalıyor. Sağlıklı bir balık elde etmek zorlaşıyor. Temiz bir denizde temiz bir suda yetişen bir balıkla kirli bir suda yetişen balığın sağlık açısından ne kadar farklı olduğunu hepimiz biliyoruz. Dünya çevre günü dolayısıyla sevgili hemşirelerin size buradan İstanbul’dan o muhteşem İstanbul manzarasından Kız Kulesi’nin önünden çağrım şudur, lütfen denizlerimizi yaşadığımız çevremizi daha temiz tutalım, daha duyarlı olalım, çocuklarımıza daha çocuk yaşta bu alışkanlıkları öğretelim kazandıralım. Çünkü bizim bundan daha güzel bir cennet vatanımız yok. Denizden çıkanlar içler acısı ne yazık ki buna dikkat çekmek istedik. Sevgili vatandaşlarımızı duyarlılığa davet ediyorum” dedi.