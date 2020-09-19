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Kız Kulesinde kartpostallık gündoğumu

Kız Kulesi ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü`nde gün doğumu kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Çevre 19.09.2020, 09:48
14

Ayrıca görüntülerde, boğaz trafiğinin ve şehir trafiğinin sakin olduğu da gözüküyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ise günün ilk ışıkları ile kartpostallık bir manzara oluşturdu.

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