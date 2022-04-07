Kıyıya vuran yunusu elleriyle denize döndürdü

Bartın’da kıyıya vuran ve hareketsiz kalan yunus bir vatandaş tarafından yeniden denize döndürüldü.

Olay, Kurucaşile ilçesinde meydana geldi. Kurucaşile ilçesine bağlı Kapısuyu sahilinde bir yunusun sahile vurduğunu gören vatandaşlar, yunusu kurtarmak için harekete geçti. Kapısuyu köyü sakinlerinden Hüseyin Fırtına kıyıya vurmuş ve hareketsiz halde kalan yunusu kuyruğundan tutarak sığ bölümden derin bölüme kadar çekti. Kısa süre sonra yüzmeye başlayan yunus denizin derinliklerinde gözden kayboldu.

Bu sırada büyük bir üzün ve gözyaşları içinde yaşananları izleyen çevredeki çocuklar yunusun yüzerek denize dönmesiyle büyük sevinç yaşadı.

Yunusun kurtarıldığı an cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı.