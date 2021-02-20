Kıyı erozyonu birçok ağacı kökünden söktü

SAMSUN (İHA) – Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde meydana gelen kıyı erozyonu dolayısıyla endişelenen vatandaşlar, birçok ağacın deniz tarafından yutulduğunu söyledi.

Samsun’un Atakum İlçesi Çakırlar Yalı Mahallesi’nden Dereköy Balıkçı Barınağı’na kadar olan sahil şeridinde yaklaşık 6 senedir yaşanan kıyı erozyonu, sahili yemeye devam ediyor. Mahalleli, yıllar öncesi yapılan limanın denizin batıdan doğuya kum taşımasını engellediği için barınağın doğusunda kalan kısımda kıyı erozyonu olduğunu, bu nedenle de hem ağaçların hem de sahildeki kumların deniz tarafından yutulduğunu ifade ettiler.

“Deniz birçok ağacı yuttu, bazı evleri de yıktı”

Denizin sürekli olarak sahilden yediğini ifade eden mahalle sakini Levent Birinci, “22 yıldır burada oturuyorduk. O zamanlardan beri deniz sahilden yiyordu. Liman yeni yapılmıştı. Limanın yapılmasının denizin batıdan doğuya doğru getirdiği kumu kesmesine neden olduğunu düşünüyorduk. Bu da kanıtlandı. Limanın batı yakasında zaten kumsal denizin 200 metre kadar içerisine girdi. 22 yıl önce deniz 100 metre daha ilerideydi. Deniz, bazı evlerin kapılarına kadar dayandı. Birçok ev yıkıldı. Daha sonra denize taştan set yapıp, bir müddet bunu engellediler. Bu kayma Dereköy’den Samsun’a kadar gidiyor. Denizden kum gelmedikçe deniz dalgalarla sahildeki kumu yiyor. Batı tarafta kumsal daha da büyüyüp, kumu batıya salarsa belki yıllar içerisinde düzelme olabilir. Denize setler yapıldı bizim arsalarımız kurtuldu ama tehlike 20 km’lik sahil alanında devam ediyor. Yol yapıldı. Yolu korumak için denize yapılan setler de çökmeye başladı. Belli bir süre sonra yollar da çökecek. Tabiatla mücadele ediliyor” dedi.

“Kıyı erozyonu bu sene daha çok arttı”

Büyümesi yıllar alan çam ağaçlarının bir bir deniz tarafından yutulduğunu dile getiren bir vatandaş ise, “Burada birçok ağaç telef oldu. Birçok kez ağaçların kurtarılması için ilgililerle görüştük. Herkes kulağının üzerine yattı. Görülen manzara hepimizi üzüyor. Daha önceki senelerde de deniz ufak ufak sahili oyuyordu ama bu sene daha fazla oldu. Ağaçların kökleri zaten dışarıdaydı. Kaç senede yetişen çamlar bir anda denize döküldü. Ağlayacak durumdayım. Emekli bir öğretmenim. Çocuklara hep doğa sevgisini aşıladık. En ufak bir fidanın bile kopartılmamasını öğrettik ama koca koca insanlar bu ağaçları ölüme terk ettiler” diye konuştu.

Karadeniz, Samsun’un batı sahilinde hırçın dalgaları ile karadan kum yemeye devam ediyor.