Kısıtlamada ortalık martı ve kargalara kaldı

SAMSUN (İHA) – Samsun’da hafta içi kısıtlama olmayan saatlerde insan kalabalığıyla dolan sahil ve parklar, sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte martı ve kargalara kaldı.

Tüm Türkiye’de bu hafta sonu da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Cuma akşamı saat 21.00’de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, Pazartesi sabahı saat 05.00’te sona erecek. Sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte Samsun’da insan kalabalığın en çok görüldüğü Atakum sahili martı, karga, kedi ve köpeklere kaldı.

Martılar, denizde ve sahilde büyük sürüler halinde toplu halde durarak görsel şölen oluşturdular. Sahile bırakılan yemler nedeniyle martılar, kargalar ve diğer kuş türleri yemlerin etrafında dönerek, sahile kondular. Kedi ve köpekler ise boş cadde ile parklarda rahatsız edilmeden oynadılar.

Kısıtlama kapsamında emniyet güçleri de karayollarında uygulama yaparak sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden vatandaşları denetlediler. Uygulamalar kapsamında kısıtlamalardan muaf olmayan kişilere cezai işlem uygulandı.