Kısıtlama öncesi Samandağ sahili tıklım tıklım

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Hataylılar zamanı sahillerde geçirmeyi tercih etti. Vatandaşlar, Samandağ sahilinde yoğunluk oluşturdu.

Korona virüsle mücadele kapsamında tüm Türkiye’de uygulanacak olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına öncesi güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar Samandağ sahiline akın etti. Havanın sıcaklarını fırsat bilen Hataylıların kimileri sahilde oturdu, kimisi ise sahilde yürümeyi tercih etti.