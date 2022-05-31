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Kışın sürü halinde görüntülenen yaban domuzlarının peşine düştüler

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde kış mevsiminde sürü halinde görüntülenen yaban domuzları, tarım arazilerine zarar verince av düzenlendi.

Çevre 31.05.2022, 12:09
Kışın sürü halinde görüntülenen yaban domuzlarının peşine düştüler

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde kış mevsiminde sürü halinde görüntülenen yaban domuzları, tarım arazilerine zarar verince av düzenlendi.

İlçeye bağlı birçok mahalledeki başta ayçiçeği, mısır ve buğday tarlalarında ürünlere zarar veren yaban domuzları, çiftçilerin korkulu rüyası oldu. Çiftçilerin talebi doğrultusunda Afşin Avcılar Atıcılar Derneği tarafından Kahramanmaraş Valiliğine avlanma başvurusu yapıldı. Valilik izniyle birlikte harekete geçen dernek üyesi avcılar, tüfeklerini sırtlayarak 5 mahalleyi kapsayan 2 günlük av programını başlattı.

Av sonunda, 2 tane erkek yaban domuzu avlandı. Avcılar, kilolarca ağırlıktaki yaban domuzları ile hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.

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