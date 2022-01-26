Kışın çetin geçtiği o ilçede tek katlı evler kara gömüldü

Kış aylarının sert ve çetin geçtiği Bingöl’ün Karlıova ilçesinde etkisini sürdüren kar, tek katlı ev ve ahırları kar altında bıraktı.

Ülke genelinde devam eden kar, Bingöl’de de etkisini sürdürmeye devam ediyor. Bingöl’ün en çok kar yağışı aldığı ve kış aylarının çetin geçtiği bin 940 rakımlı Karlıova ilçesinde devam eden yağış, birçok tek katlı ev ve ahırı kara gömdü. İlçe merkezine bağlı Kanitaht Mahallesi’nde bulunan tek katlı ev ve ahırlar kar altında kaybolurken, o evlerde yaşayan vatandaşlar her gün kürekle kar temizliği yapıyor.

20 gündür ilçede kar yağışının devam ettiğini söyleyen Hasan Kırdemir, “20 gündür kar yağıyor, sürekli kar atıyoruz. Öldük kardan. 20 gündür karın altına gömüldük” dedi.