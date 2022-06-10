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Kısa süreli yağış, mahalleyi göle döndürdü

Balıkesir’in Bandırma ilçesine bağlı Kuşcenneti Mahallesi’nde sabah saatlerinde etkili olan kısa süreli kuvvetli yağış mahalleyi göle çevirdi.

Çevre 10.06.2022, 12:58
Kısa süreli yağış, mahalleyi göle döndürdü

Balıkesir’in Bandırma ilçesine bağlı Kuşcenneti Mahallesi’nde sabah saatlerinde etkili olan kısa süreli kuvvetli yağış mahalleyi göle çevirdi.

Bandırma’nın Kuşcenneti Mahallesi’nde sabah etkili olan kuvvetli yağış mahalleyi olumsuz etkiledi. Kısa süreli etkili olan sağanak yağış sebebiyle mahalle meydanı göle dönerken, mahalle halkı sağanak yağıştan olumsuz etkilendi. Mahalle sokaklarında su birikintileri oluşurken, mahalledeki sokak hayvanları da yağıştan olumsuz etkilendi. Mahallede 10 dakika etkili olan yağış mahalleyi olumsuz etkilerken, meteoroloji yetkililerince yarın Bandırma ve çevresinde sağanak yağış beklendiği belirtildi.

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