Kış yeni geldi: Adana’da da karla mücadele başladı

Adana’nın yüksek kesimlerinde gece başlayan kar yağışı Tufanbeyli, Feke ve Saimbeyli ilçelerinde etkili oldu, ekipler sahada çalışmalara başladı.

Meteorolojinin uyardığı kar yağışı bir çok ilde olduğu gibi Adana’nın Feke, Tufanbeyli, Saimbeyli ilçelerinde de etkili oldu. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürürken karla kapanan yollar için ekipler harekete geçti. Karayolları 56. Şube şefliği ekipleri tarafından başlatılan kar küreme çalışmalarının bölgede aralıksız sürdüğü bildirildi.

Kar yağışının ara ara etkili olacağı belirtilirken vatandaşların zincirsiz ve kar lastiği olmadan trafiğe çıkmaması için uyarılarda bulunuldu.