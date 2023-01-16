Kış Ortası Su Kuşu Sayımı çalışmaları başladı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından her yıl düzenli olarak yapılan Kış Ortası Su Kuşu Sayımı başladı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde su kuşlarının envanterine yönelik olarak, su kuşları için önem arz eden alanlarda her yıl 15 Ocak-15 Şubat tarihleri arasında sayım gerçekleştiriyor. Bu tarihler, su kuşlarının mevsimsel göç hareketlerinin en az olduğu zamanlar olması ve sulak alanlarda kümelenmeleri nedeniyle tercih ediliyor.

Sayımlar, Bakanlığa bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Bakanlık çalışanları, üniversiteler, STK ve gönüllülerin katılımı ile yapılıyor. Uzun dönemde elde edilmiş olan bu verilerin analiz edilmesiyle, türlerin ve alanların korunması ve geliştirilmesi çalışmalarında Bakanlık politika ve uygulamalarına yön veriliyor.

Su kuşu popülasyonlarının ve sulak alan ekosistemlerindeki değişimlerin izlenebilmesi için kullanılan temel yöntemlerden biri olan sayımlar, uzun dönemli bakış açısının oluşmasında etken rol oynuyor. Aynı alanlarda aynı noktalardan yapılan standart sayımlar, uzun dönemde popülasyon trendlerinin analiz edilmesinde fayda sağlıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Kış Ortası Su Kuşu Sayımları ile; ülkemizde sulak alan işleyişini ve kullanım faaliyetlerini izlemeyi, koruma çalışmalarına yön vermeyi, yıllara göre tür sayısı ve popülasyon büyüklüğündeki değişiklikleri takip etmeyi, nesli tehlike altında olan türler için hazırlanacak tür eylem planlarına altlık oluşturmayı, sayım sonuçlarına göre sulak alanlar, su kuşları ve çevre konularında kamuoyunun bilgilendirilmesine katkı sağlamayı, farkındalığı artırmayı ve ülkemizdeki kuş gözlemcilerine uygulamalı eğitim imkânı sunmayı hedefliyor.

135 alanda sayım yapıldı

Türkiye genelinde 135 alanda gerçekleştirilen 2022 sayımında 104 türden 1 milyon 396 bin 369 su kuşu sayıldı. 2022 yılındaki sayımlarda en fazla 556 bin 200 ile sakarmeke, 103 bin 304 ile çamurcun, 84 bin 685 ile karabaş martı, 66 bin 123 ile flamingo, 66 bin 79 ile yeşilbaş sıralandı.