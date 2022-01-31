Kış ayında kapısını kedilere açtı

Karabük’te çelik işçisi Murat Madak, zor geçen kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak kedileri için evlerinin bitişiğindeki ardiyeyi yuvaya dönüştürdü.

Kış şartlarından dolayı kediler için soba bile yakan Madak,” İyi ki de böyle bir duyguya sahibim. Elimden geldiği kadar kimseden destek almadan sürdürdüm, sürdürmeye devam edeceğim. ”dedi.

KARDEMİR’de çelik işçisi olan Murat Madak, soğuk kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak kedileri için Yeşil Mahalle’de bulunan evinin bitişiğindeki ardiyeyi yuvaya dönüştürdü. Madak, eşinin ve kızının da desteğiyle çalışmadığı günlerde yaktığı sobanın başında ısınan yaklaşık 20 kediyi besliyor.

‘İyi ki de böyle bir duyguya sahibim’

3 yıl öncesine kedilere karşı bir sevgileri eşinin korkmasından dolayı olmadığını anlatan Murat Madak, “Eşimde bu sevgiyi tattı. 3 yıl önce yavru kedi bulduk. Bunlara mecbur bakmak zorunda kalınca yaşantımız böyle başladı. Sokak’ta gözü görmeyen, hastaları, yavruları bulup getirdik. Burada bir evladımız oldu bunlar. Ayda 4-5 çuval mama yiyorlar. Dışarıdaki sahipsiz kedilerde geliyor. Kış ayında üşümesinler diye soba yakıyorum. 8-10 çuval kömür yakıyorum ve elimden geldiği kadar kimseden destek almadan sürdürdüm, sürdürmeye devam edeceğim. Vatandaşlarımızı şunu söylüyorum; satın almasınlar, sahiplensinler. Gerçekten bu sevgi, ayrı bir sevgi. Pişman değilim, iyi ki de böyle bir duyguya sahibim. En azından onlarda bir sıcak yuva sahibi olsunlar. Karton kutudan bir ev yapabilirler kapılarının önlerine. Artan yemeklerini ve su koysunlar. Bunların ağzı var dili yok’’ dedi.