Kırşehir’de lavanta festivali düzenlendi

Kışehir’de, lavanta bahçesinde lavanta festivali düzenlendi. Festival kapsamında vatandaşlara lavantadan elde edilen ürünler dağıtıldı.

Park Bahçeler Müdürlüğü bölgesi yakınlarında üretimi yapılan lavanta bahçesine halk erken saatte akın etti. Belediye tarafından festival kapsamında halka lavanta fidesi ve lavantadan elde edilen ürünler dağıtıldı. Deneme üretimi yapılan lavanta bahçesinde gerçekleştirilen ikinci üretim sonrası şölen düzenlendi. Kırşehir Belediyesi organizasyonu ile lavanta bahçesinde davul zurna ekibi halkı karşıladı. Gönüllü palyaçolar çocuklarla oyunlar oynarken bahçe içerisinde oluşturulan panoramik fotoğraf çekim köşelerinde halk kuyruklar oluşturarak fotoğraf çektirdi. Güldiken Mahallesi Ortaköy Caddesi’ndeki Park ve Bahçeler Müdürlüğü karşısında bulunan lavanta bahçesinde üretime ilginin olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, "Tüketen değil üreten bir belediye anlayışıyla Kırşehir halkı ve tarıma bir çalışmayı 2 dönem önce başlattık. Kuraklık ve sulama açısından da lavanta bahçeleri büyük önem taşıyor. Bölgeye de örnek olabilecek bir çalışma oldu. Tarımla uğraşan çiftçiye de önemli katkılar sunacağına inanıyorum" dedi.

Lavanta bahçesinde yapılan hasadı görmek ve lavantanın oluşturma biçimi hakkında bilgi alan Alican Yobaş, "Belediyenin düzenlediği bahçede verim alındı. Panoramik fotoğraf alanı oluşturulmuş teşekkür ederim" diye konuştu. Alanda ailesiyle birlikte bilgilenmeye gelen Gülten Aydın ise yapılan organizasyon için teşekkür etti. Kırşehir Belediyesi 18 bin metrekarelik alanın 8 bin metrekaresinde 24 bin lavanta fidesi dikimi yapmıştı.