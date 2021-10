Kırsal mahalleler hizmet ile tanışıyor

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediyesi’nin Kulp ilçesinde yapımını tamamladığı 126 kilometre mahalle yollarının açılışını gerçekleştirdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ilçelerin merkez ve kırsal mahallelerinde vatandaşların konforlu ve güvenli yollarda seyahat etmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların sağlık ve ticaret ihtiyaçları başta olmak üzere ilçelere ve kent merkezine ulaşımlarını kolaylaştırmak amacıyla sürdürdüğü çalışmalar kapsamında, Kulp’ta 25 milyon liralık yatırım yaptı. 21 kilometre uzunluğunda sathi kaplama, 104 kilometre stabilize ve 1,1 kilometre beton yol yapan ekipler, yolların altyapısını güçlendirmek ve uzun süre kullanılmasını sağlamak için 215 fore kazık 3 bin 752 metre çalışması yürüttü. Vali Karaloğlu, çalışmaların tamamladığı 126 kilometrelik mahalle yollarının açılışını STK temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirdi.

“40 yıllık kan emiciler vatandaşımızı rahatsız edecek konuma hiçbir zaman gelemeyecekler”

Açılış konuşması yapan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, hizmetler ile geldiğini aktararak 40 yıllık kan emicilerin vatandaşı rahatsız edecek konuma hiçbir zaman gelemeyeceklerini söyledi. Vali Karaloğlu, “Ama bugün Allah’a hamdolsun devletimizin sayesinde devletimiz milletiyle kurmuş olduğu büyük gönül bağı sayesinde huzur gelmiştir. Bugün biz buradayız. Biz bugün burada hizmetlerimizde buradayız. Aşkla buradayız, sevgiyle buradayız inşallah o kan emiciler, o fitneciler, bozguncular bir daha vatandaşımızı rahatsız edecek konuma hiçbir zaman gelemeyecekler” dedi.

Kırsala 25 milyon TL yatırım yapıldı

Kulp ilçesinde yapılan yol çalışmalarına 25 milyon TL yatırım yaptıklarını aktaran Vali Karaloğlu, “Bugün yolların altyapısını güçlendirecek, sanat yapıları, istinat duvarları gibi Kulp’ta bu sene gerçekten çok sayıda iş yaptık. Sadece yol olarak buraya 25 milyon liralık yatırım oldu. Bu rakam bundan yıllar önce bir vilayetin yıllık yatırım bütçesiydi. Biz 17 ilçemizin en uzak olan Kulp ilçemizde bu sene sadece yol olarak yapmış olduğumuz yatırımdan bahsediyoruz. Biraz sonra kırsal hizmetlerde yaptıklarımızdan da bahsedeceğim. 25 milyonluk yatırım yaptık. Helali hoş olsun Kulp bunu hak etti. Kulp ilçemiz Diyarbakır’a mesafe olarak en uzak ilçedir. Coğrafyası zor yol ağı uzun bir ilçemiz. Bu sene özellikle dar olan kışın kar mücadelesini zor yaptığımız yolları genişletme, onların alt yapısını güçlendirme ve asfalta müsait olan yollarını asfaltlama çalışmalarını tamamladık. Hayırlı uğurlu olsun. Köylerimizin birbiriyle, köylerimizin, mahallelerimizin ilçe merkeziyle ulaşımını kolaylaştırdık. Hem vatandaşımızın ticaretini, tarımını hem de en önemlisi yüzde 65’ini taşımalı eğitim yapmış olduğumuz ilçemizde öğrencilerimizin okullarına, okullarından, evlerine rahat ve güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlayacak. Yollarımızı tamamlamış olduk. Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri hep birlikte el ele Diyarbakır’ın 17 ilçesinde her santimetre karesini ulaşma gayretimiz var. Hizmet etme gayretimiz var. Şu anda Diyarbakır’a baktığınızda 17 ilçenin tamamını şantiye olduğunu görürsünüz. Her yerde yatırımlarımız var. Her yerde hizmetlerimiz var” diye konuştu.