Kırmızı listede yer alan su samuru aracın çarpması sonucu telef oldu

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde nesli tükenmekte olduğu için kırmızı listede yer alan su samuru, bir aracın çarpması sonucu telef oldu.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmekte olan hayvanlar kategorisine alınan su samurları, Elbistan’daki su kaynaklarında yaşamlarını sürdürüyor. Su samurları, birçok canlıya ev sahipliği yapan su kaynaklarından Hurman Çayı’nda yaşıyor. Kırmızı listedeki su samurlarından biri ilçeye bağlı kırsal Güvercinlik Mahallesi yakınlarında telef oldu. Hurman Çayı yakınlarındaki yoldan geçen vatandaşlar, bir hayvanın hareketsiz şekilde durduğunu fark etti. Yapılan incelemede hayvanın Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından nesli tükenmekte olan hayvan kategorisinde yer alan su samuru olduğu ortaya çıktı. Su samurunun yoldan geçen bir aracın çarpması sonucu telef olduğu düşünülüyor.