Kırmızı ilin sokakları boş kalınca güzellikler ortaya çıktı

Çok yüksek riskli kategoride yer alan Sakarya’da sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle boş kalan park ve bahçelerin güzelliği kendine hayran bıraktı.

Korona virüs haritasında çok yüksek riskli bölgede yer alan Sakarya’da tedbirler ve denetimler arttırıldı. Salgın önlemleri kapsamında 13 hafta boyunca uygulanan hafta sonu kısıtlaması, yerinde karar dönemiyle sadece pazar günü uygulanmaya başlandı. Yerinde karar dönemi ile kısıtlamanın kaldırıldığı ikinci cumartesi gününde Sakarya’da vatandaşlar sokaklara akın etmişti. Cumartesi akşam saat 21.00’den itibaren başlayan ve pazartesi sabah 05.00’e kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte Sakarya’nın birçok bölgesi adeta sessizliğe büründü. Kısıtlama ile birlikte insan ve araç trafiğinin yok denecek kadar azaldığı şehri adeta doğa süsledi. Kırmızıya dönen kentte park ve bahçelerdeki güzellikler ise kendine hayran bıraktı.