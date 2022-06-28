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Kırmızı alarmın verildiği kentte çöpler limana doldu

Kırmızı alarmın verildiği Zonguldak’ta, günün aydınlanmasıyla birlikte derelerden akan yüzlerce çöp limanda toplandı.

Çevre 28.06.2022, 11:59
Kırmızı alarmın verildiği kentte çöpler limana doldu

Kırmızı alarmın verildiği Zonguldak’ta, günün aydınlanmasıyla birlikte derelerden akan yüzlerce çöp limanda toplandı.

Zonguldak’ta 2 gündür devam eden sağanak yağışlar nedeniyle kentte kırmızı alarm verildi. Sağanak yağışların sabah saatlerinde etkisini kaybetmesiyle birlikte yüzlerce çöp derelerden akarak limanda topladı. Çöplerin içerisinde, plastik atıklar, dal parçaları ve can şişeler yer aldı. Sabah saatlerinde limana yürüyüş yapmak için gelen vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şok oldu.

Diğer yandan, yağışların gün boyunca şiddetini artırarak devam etmesi bekleniyor.

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