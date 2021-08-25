"Kirlilik sorununu çözmek için: Deterjanların içeriği değişsin"

Körfezin temizlenmesi konusunda her türlü enstrümanın kullanıldığı belirtilen raporda, Körfez denizinde üstte(15 metre) az tuzlu Karadeniz suyu, alta (37,5 metre) ise daha tuzlu Akdeniz suyundan kaynaklı iki tabakalı akıntı sistemi bulunduğu bilgisi verildi. Raporda bir deniz uçağı, iki kontrol teknesi, üç deniz yüzeyi süpürgesi, iki amfibi araçla üç ayda 675 metrüküp müsilaj toplanarak bertaraf edildiği anlatıldı.

Bahçe atıkları

Raporda, temizlik işlemlerinde; park ve bahçe atıklarının yüzde 56, ağaç atığının yüzde 34,5, plastik atığın yüzde 5,48, kağıt atığın yüzde 0,32, cam atığının yüzde 0,92, metal atağının yüzde 0,02 ve tehlikeli atığın yüzde 0,31 olarak tespit edildiği ifade edildi. Derelerde kurulan sabit bariyerlere takılanlar ise; yüzde 62,7 ağaç, yüzde 2,05 kağıt, yüzde 32,23 plastik, yüzde 1,56 cam, yüzde 0,96 tehlikeli atık, yüzde 0,25 tekstil ve yüzde 0,19 metal şeklinde sıralandı. Körfez’de ileri biyoloji, biyolojik ve ön arıtma olmak üzere 22 tesis bulunduğu, 2020’de 159 milyon 106 bin 802 metreküp atıksu arıtıldığı, 114 bin 815 ton da dip çamuru temizliği yapıldığı aktarıldı.

Ceza yağdı

Raporda, 2019’da 13 gemiye denizi kirlettikleri için 13 milyon TL ceza kesildiği, 2020’de ise altı gemiye 5.8 milyon TL ceza uygulandığı kaydedildi. Son 10 yılda acil müdahale gerektiren toplam 30 olaya müdahale edilerek kirlenme ve bozulmanın önlenmesi, sınırlandırma, giderme ve çevrenin iyileştirilmesinin sağlandığı ifade edildi.

Çarpıcı öneriler

Raporda, müsilaj ve kirlilik sorunun çözümüne için şu önerilere yer verildi:

KARADENİZ BASKISI: Karadeniz’den gelen baskı izlenmeli.

VAHŞİ ÇÖP REHABİLİTESİ: Eski vahşi çöp sahaları rehabilite edilmeli.

DETERJAN DEĞİŞMELİ: Kentsel atıksu arıtma tesislerinin tamamında ileri arıtım sağlanmalı. . Deterjanlardaki fosfor değiştirilmeli veya kısıtlanmalı.

DİP ÇAMURU: Sediman çalışması kapsamında; etkilenen alanlardaki dip çamur miktarı tespit edilmeli ve çevresel yönetimi sağlanmalı.

AVCILIK YASAKLANMALI: Ekosistemin korunması veya iyileştirilmesi amacıyla; ticari avcılık faaliyetleri geçici veya sürekli olarak, kısmen veya tamamen yasaklanmalı. Coğrafik olarak da yeni koruma alanları oluşturulmalı.