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Kirlilik nedeniyle Büyükçekmece Gölü’nün rengi değişti
Büyükçekmece’de kirlilik nedeniyle gölün rengi değişti. Balıklar kıyıya vurdu.
Çevre 27.06.2021, 16:46
Büyükçekmece’de kirlilik nedeniyle gölün rengi değişti. Balıklar kıyıya vurdu.Çevre kirliliği nedeniyle Büyükçekmece Gölü’nün rengi değişti. Özellikle Tarihi Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü tarafında yoğunlaşan kirlilik, gölde yaşayan çok sayıda balığın ölümüne neden oldu. Ölen balıklar kıyıya vururken, göl çevresinde ise kötü koku vatandaşları rahatsız etti.