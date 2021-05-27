Kırlangıçlar otogarı mesken tuttu

Adana’nın Kozan ilçesinde Adana Büyükşehir Belediyesi Kozan Mustafa Azgın Otobüs Terminali içerisinde bulunan otogar peronları önüne yuva yapan kırlangıçlar esnafın ve vatandaşların ilgi odağı oldu. Otogar esnafı ve vatandaşlar kırlangıçları çok sevdiklerini, onlara su ve yem de bıraktıklarını belirtiyorlar.

Büyükşehir Belediyesi Kozan Otobüs Terminali içerisindeki peronların önüne yüzlerce kırlangıç bin bir emekle taşımış oldukları çamurlarla oluşturdukları onlarca yuvalarda yumurtalarını yaptıktan sonra yavrularını çıkardılar. Yılda iki defa yavru çıkaran kırlangıçların su ve yem ihtiyaçlarına otogar görevlileri ve çalışanları karşılıyorlar.

Kırlangıçları çok sevdiklerini ve onlara severek baktıklarını belirten Cumali Yalçın, “Kozan otogarında esnafım. Biz gayet kırlangıçlardan memnunuz. Cıvıl cıvıl. Yaz mevsiminde yemlerini ve sularını veriyoruz. Kırlangıçların yavruları çıktı. Gayet güzel. Yıllardan beri buradalar biz de buradayız. Kırlangıçlar yavrularını çıkarırlar. Suyunu yemini veririz, elimizden geleni yaparız. Yavru çıkarmalarına şahit oluyoruz. Bazen yukardan aşağıya düşüyor yavrular ve onları da kediye kaptırmamaya çalışıyoruz. Bekçilik yapıyoruz" dedi.

8 yıldır Kozan Otogarında esnaflık yapan Osman Atilla da, “Kırlangıçlarımız bizim misafirlerimiz. Her yıl gelirler yılda iki defa yavruladıktan sonra giderler. Biz de elimizden geldiği kadar ilgileniriz. Yemini suyunu veririz. Özellikle bu pandemi döneminde daha bir ilgi gösteriyoruz. Onlara su kapları koyduk. Bazen yavruları düşüyor onları yuvalarına tekrar geri koyuyoruz. Bence doğayı ve canlıları herkes korumalı. Onlar da Allah’ın bir lütfu bizlere" diye konuştu.