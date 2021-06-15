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Kırlangıç tırpana yuva yaptı

Adana’nın Feke ilçesinde çiftçi Mustafa Özsoy’un evinin duvarına astığı tırpana bir kırlangıç yuva yaptı. Özsoy, kuş yuvayı terk edinceye kadar ot biçmeyeceğini söyledi.

Çevre 15.06.2021, 12:14
Kırlangıç tırpana yuva yaptı

Adana’nın Feke ilçesinde çiftçi Mustafa Özsoy’un evinin duvarına astığı tırpana bir kırlangıç yuva yaptı. Özsoy, kuş yuvayı terk edinceye kadar ot biçmeyeceğini söyledi.

Tapar yöresinde yaşayan Mustafa Özsoy evinin balkonunda asılı tırpanın üzerine bir kırlangıcın yuva yaptığını fark etti. Özsoy tırpan üzerinde yuvayı görünce ot tırpanla biçmeme kararı aldı. Kuşun yuvasının çok değerli olduğunu kaydeden Özsoy yuva yapan kuşu da cep telefonu kamerasıyla fotoğrafladı.

Mustafa Özsoy’un bu hareketi sosyal medyada takdir topladı.
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