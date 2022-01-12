Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini arttırdı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından kar yağışı Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde etkili olurken, kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarda bulunduğu Trakya’da Kırklareli’nin Demirköy, Kofçaz ilçeleri ve Balkanlar’a sınır köylerde hava sıcaklıklarının düşmesiyle kar yağışı etkili oldu. Dün başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ederken, Bulgaristan’a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı, Balkanlar’a sınır köyler kısa sürede beyaza büründü. Kar kalınlığı yer yer 10 santimetre ölçüldü.

İl Özel İdare ile Karayolları ekipleri, kar yağışının olduğu bölgede küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Hava sıcaklığının sıfırın atında 6 derece ölçüldüğü bölgede kar yağışı zaman zaman etkisini artırarak, gün boyu devam etmesi bekleniyor.