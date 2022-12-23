Kırklareli’nde yoğun sis etkili oluyor

Kırklareli’nde sabah saatlerinde etkili olan sis sebebiyle görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü.

Kırklareli’nde sis etkili oldu. Sabah saatlerinde etkili olan sis sebebiyle görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü. Trafikte sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken kentin çeşitli bölgelerinde polis ekipleri önlem aldı.

Sisin etkisini öğle saatlerinde kaybetmesi bekleniyor.