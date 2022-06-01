Kırklareli’nde son yağışlar buğday üreticilerine umut oldu

KIRKLARELİ (İHA) – Kırklareli’nde bu sene geçtiğimiz seneye nazaran havaların soğuk ve ayaz gitmesi sebebiyle düşük rekolte bekleyen buğday üreticisi son yağışlarla umut buldu.

Havaların kıştan ayaz ve soğuk gitmesi sebebiyle Kırklareli’nde bu sene geçtiğimiz seneye göre düşük rekolte bekleyen çiftçi yağan son yağmurlarla birlikte güzü gülmeye başladı. Geçen seneye göre buğdayda rekolte ve kalitenin düşük beklediklerini fakat son yağışlarla umut bulunduğunu vurgulayan Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, “Bu sene buğdayda rekoltesi geçen seneye göre biraz daha düşük bekliyoruz. Havaların soğuk gitmesinden kaynaklanan sebeplerden dolayı. Rekolte ve kalite biraz düşük olacak. Fakat son yağmurlar buğdayı çok olumlu etkiledi. Son yağış ile buğdaylarımız kendini topladı. Yazlık ürünlerimizde kendini topladı. Ayçiçeği ile mısırda iyi olacak. Son yağışlarımız gerçekten buğdayımızı güzel etkiledi” dedi.

Çiftçi Levent Tiryakioğlu, yağmur yağışlarının güzel olduğunu, havaların kıştan soğuk gitmesiyle buğdayın verimin düşük olacağını belirterek “Yağmurlar güzel geldi ama havaların kıştan ayaz serin gitmesi ekinlerimizin verimini düşürdü. Yapılan masrafları bu sene karşılamayacak. Yine Allahtan umut kesilmez. Hayırlısıyla tüm çiftçimiz mahsulünü toplasın.

“Son yağışlar güzel etkiledi”

Havaların soğuk gitmesi sebebiyle buğdayda düşük rekolte beklediklerini dile getiren Tiryakioğlu, son yağışların güzel olduğunu söyledi. Tiryakioğlu, bazı bölgelerde çiftçilerin yeşile biçmek zorunda kaldığını ifade etti.