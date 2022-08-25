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Kırklareli’nde sağanak yağış etkili oluyor
Kırklareli’nde sağanak yağış etkili oluyor.
Çevre 25.08.2022, 17:27
Kırklareli’nde sağanak yağış etkili oluyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Kırklareli’nde sağanak yağış etkili oluyor. Zaman zaman etkisini arttıran yağış hayatı olumsuz etkilerken vatandaşlar şemsiyeleriyle, otobüs duraklarında, dükkanların tenteleri altında ve poşetlerle korunmaya çalıştı.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|3
|7
|2. Başakşehir
|3
|7
|3. Beşiktaş
|3
|7
|4. Gaziantep FK
|3
|7
|5. Antalyaspor
|3
|6
|6. Adana Demirspor
|3
|6
|7. Giresunspor
|3
|6
|8. Galatasaray
|3
|6
|9. Trabzonspor
|3
|6
|10. Konyaspor
|3
|5
|11. Alanyaspor
|3
|5
|12. Kayserispor
|3
|3
|13. Sivasspor
|3
|2
|14. Ankaragücü
|2
|1
|15. Ümraniye
|3
|1
|16. Hatayspor
|2
|0
|17. Karagümrük
|2
|0
|18. İstanbulspor
|3
|0
|19. Kasımpaşa
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|2
|6
|2. Samsunspor
|2
|4
|3. Gençlerbirliği
|2
|4
|4. Eyüpspor
|2
|4
|5. Göztepe
|2
|4
|6. Pendikspor
|2
|4
|7. Bandırmaspor
|1
|3
|8. Sakaryaspor
|2
|3
|9. Boluspor
|2
|3
|10. Adanaspor
|2
|2
|11. Erzurumspor
|2
|2
|12. Rizespor
|2
|2
|13. Denizlispor
|2
|1
|14. Altınordu
|2
|1
|15. Keçiörengücü
|2
|1
|16. Ö.K Yeni Malatya
|2
|1
|17. Tuzlaspor
|2
|1
|18. Manisa Futbol Kulübü
|1
|0
|19. Altay
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|3
|9
|2. M.City
|3
|7
|3. Leeds United
|3
|7
|4. Tottenham
|3
|7
|5. Brighton
|3
|7
|6. Newcastle
|3
|5
|7. Fulham
|3
|5
|8. Brentford
|3
|4
|9. Crystal Palace
|3
|4
|10. Nottingham Forest
|3
|4
|11. Southampton
|3
|4
|12. Chelsea
|3
|4
|13. Aston Villa
|3
|3
|14. M. United
|3
|3
|15. Bournemouth
|3
|3
|16. Liverpool
|3
|2
|17. Everton
|3
|1
|18. Wolverhampton Wanderers
|3
|1
|19. Leicester City
|3
|1
|20. West Ham United
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Villarreal
|2
|6
|2. Real Madrid
|2
|6
|3. Real Betis
|2
|6
|4. Osasuna
|2
|6
|5. Barcelona
|2
|4
|6. Rayo Vallecano
|2
|4
|7. Athletic Bilbao
|2
|4
|8. Atletico Madrid
|2
|3
|9. Girona
|2
|3
|10. Valencia
|2
|3
|11. Real Sociedad
|2
|3
|12. Almeria
|2
|1
|13. Sevilla
|2
|1
|14. Mallorca
|2
|1
|15. Espanyol
|2
|1
|16. Celta Vigo
|2
|1
|17. Elche
|2
|1
|18. Real Valladolid
|2
|1
|19. Cadiz
|2
|0
|20. Getafe
|2
|0
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