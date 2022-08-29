Kırklareli’nde metruk binalar tehlike saçıyor

Kırklareli’nin birçok mahallesinde bulunan metruk binalar vatandaşların korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Çoğu vatandaş durumu yetkililere bildirse de sonuç yine aynı.

Kırklareli’nde vatandaşlar birçok mahallede camları kırık, içi ve dışı harabeye dönen metruk binalardan şikayetçi.

Terk edilen camları kırık, içi ve dışı harabeye dönen binaların madde bağımlısı kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kullanıldığını düşünülen metruk binalar vatandaşları tedirgin ediyor.

Genelde boş evlere zarar verildiğini söyleyen mahalle sakini “Genelde yıkıyorlar, zarar veriyorlar bir an önce temizlensin bunlar” dedi.

Geceleri metruk binaların önünden geçmeye korktuklarını vurgulayan mahalle sakini “Burada suça dair her şey var. Uyuşturucu içen, pislik yapan her şey burada. Geceleri buradan geçmeye korkuyoruz” diye konuştu.

O çevrede ikamet eden vatandaşlar metruk binalarla ilgili olarak yetkili kurumların gereken önlem ve tedbirleri almalarını talep ediyorlar.