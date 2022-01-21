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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Rusya’nın güvenlik garantilerine cevap almasından sonra dışişleri bakanları düzeyinde temaslar planlanıyor."
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov gerçekleştirdiği basın toplantısında, "NATO, Rusya’ya karşı çalışıyor. Bu nedenle Rusya, NATO’nun doğuya ilerlemesine karşıdır" dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Rusya, Ukrayna meselesine özel ilgi gösterilmesi gerektiğine inanıyor. Ancak Avrupa’nın güvenliği konusu Ukrayna meselesine indirgenmemeli."
Kırklareli’nde kar yağışı etkili oluyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.
Çevre 21.01.2022, 14:54
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Kırklareli’nin Kofçaz ve Demirköy ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor. Hava sıcaklığının sıfır dereceye kadar düştüğü yüksek kesimlerde yoğun sis de sürücülere zor anlar yaşattı.
Kısa sürede etkisini artıran kar yağışı nedeniyle 2 ilçe beyaza büründü.
Öte yandan, tipi şeklinde etkili olan yağış sebebiyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.