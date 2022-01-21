Kırklareli’nde kar yağışı etkili oluyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Kırklareli’nin Kofçaz ve Demirköy ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor. Hava sıcaklığının sıfır dereceye kadar düştüğü yüksek kesimlerde yoğun sis de sürücülere zor anlar yaşattı.

Kısa sürede etkisini artıran kar yağışı nedeniyle 2 ilçe beyaza büründü.

Öte yandan, tipi şeklinde etkili olan yağış sebebiyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.