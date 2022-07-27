Kırklareli’nde doğaya bin keklik salındı

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce doğada nesli azalan çilkekliklerin popülasyonun artırılması için bin adeti doğaya bırakıldı.

Doğada azalan ve nesli tükenme noktasındaki çilkekliklerin arttırılması eylem planı çerçevesinde Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce Kofçaz, Demirköy, ve merkez ilçelerde bin adet keklik doğaya bırakıldı.