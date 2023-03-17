Kırklareli’nde çiftçiye nohut tohumu dağıtıldı

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce "Çiftçiye Umut Tarlaya Nohut Projesi" çerçevesinde çiftçilere nohut tohumu dağıtıldı.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce "Çiftçiye Umut Tarlaya Nohut Projesi" çerçevesinde 6 üreticiye 67 dekar alana ekmesi için 800 kilogram nohut tohumu verildi.

Dağıtım töreninde konuşan İl Müdürü Mehmet Aksoy dağıtılan tohumlarla küçük aile işletmelerine ek gelir sağlayacağını belirterek, “İlimizde insan beslenmesi için vazgeçilmez olan baklagillerin üretimini artırmak amacıyla hazırlanan bu projeyle 10-15 ton verim beklemekteyiz. Bu projede Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından tescil edilen Azkan çeşidinin çiftçi memnuniyeti de gözetilerek yüzde 75 hibe destekli olarak verildi. Verim artışı dışında küçük aile işletmeleri içinde ek gelir oluşturacak bu proje hepimiz için ortak bir kazanç sağlayacaktır” dedi.

Aksoy, devamında projenin hayırlı olması temennisinde bulundu.