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Kırklareli’nde ayçiçeği hasadı sona eriyor

Kırklareli’nde ilkbaharda ekimi başlayan ayçiçeğinin hasadında sona yaklaşılırken geçen yıla göre verim düştü.

Çevre 22.09.2021, 16:18
Kırklareli’nde ayçiçeği hasadı sona eriyor

Kırklareli’nde ilkbaharda ekimi başlayan ayçiçeğinin hasadında sona yaklaşılırken geçen yıla göre verim düştü.

Kırklareli’nde ilkbaharda ekimi başlayan ayçiçeği, Ağustos ayının son haftalarına doğru hasat edilmeye başlanmıştı. Hasat çalışmalarının büyük bölümü tamamlanırken kuraklık sebebiyle geçtiğimiz seneye göre verim düştü.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy da hasadın sonuna yaklaşılırken üreticileri ziyaret ederek verim hakkında bilgi aldı. İl Müdürü Aksoy çiftçileri bilgilendirmek için sahada olduklarını belirterek, “Valimiz Osman Bilgin’in talimatlarıyla üreticilerimiz bilgilendirmek için sahadayız. Bulunduğumuz alanda çiftçimiz 20 dekarlık alan ayçiçeği ekimi yapmış şuanda da hasadını yapıyoruz. Sulu tarımda ayçiçeği veriminin 350 kilogram verim veriyor. Dolayısıyla sulu tarımın önemini vurgulamak için çiftçilerimizi bilgilendiriyoruz” dedi.

“Kuraklık geçtiğimiz seneye göre verimi düşürdü”

Kuraklık sebebiyle ayçiçeğinde verimin düştüğünü vurgulayan çiftçi Ahmet Çelik, “Geçen yıla göre ayçiçeği verimleri düştü. Havaların sıcak olması yetişme zamanı, sulanma zamanını çok etkiledi. Geçen yıl kuraklarda ortalama 180, 200 kilogram verim alırken bu yıl maalesef ortalama düştü. Bunu yanı sıra ilkbaharda yağışların çok olması ekimi de geç kaldı, Mayıs ayının ilk haftalarında ekim oldu. Bundan dolayı çiçeklenme döneminde çok etkilendi” şeklinde konuştu.

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