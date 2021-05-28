Kırklareli hayvancılıkta çıtayı yükseltiyor

Her geçen gün hayvancılık sektöründe parlayan yıldız olma yolunda hedeflerini yükselten 360 bin nüfusa sahip Kırklareli için 720 bin küçükbaş, 360 bin büyükbaş hayvan hedefleniyor.

Hayvancılık sektöründe parlayan yıldız olma yolunda hedefini her geçen gün güçlendiren Kırklareli çıtayı daha da yükseltiyor. 360 bin nüfusa sahip Kırklareli için 720 bin küçükbaş, 360 bin büyükbaş hayvan hedefleniyor. Bu kapsamda küçükbaş hayvancılığı projesi olan ’’Köyümde yaşamak için 1 sürü nedenim var’’ projesine tüm üreticilerin katılım sağlaması bekleniyor.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy 400 bin küçükbaş hayvan varlığını 720 bin küçükbaşa çıkararak Tarım Şurasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan küçükbaş hayvancılığı geliştirme şura kararına kararlı adımlarla ilerlediklerini belirtti.

Hayvancılık sektöründe yüksek potansiyele sahip olan bir bölge olduğunu dile getiren Aksoy, Bu bölgede hayvancılık sektörü yüksek potansiyele sahip bir maden, bu madeni değerli üreticilerimizle birlikte değerlendirip ülke ekonomisine değer katmak en önemli hedefimiz. Biz Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak elimizden gelen tüm desteği vermeye hazırız. Projelerimizden yararlanmak isteyen tüm üreticilerimizi İl ve İlçe Müdürlüklerimize bekliyorum” ifadelerini kullandı.