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Kırkat Göleti’nde su seviyesi azaldı, suyun ortasında bulunan tekne karaya oturdu

Batman’ın Gercüş ilçesinde bulunan Kırkat Göleti’nde kuraklığın da etkisi ile su seviyesinde azalma meydana geldi. Daha önce su ortasında bulunan teknenin karaya oturması, kuraklığın boyutunu gözler önüne serdi.

Çevre 19.09.2021, 10:39
Kırkat Göleti’nde su seviyesi azaldı, suyun ortasında bulunan tekne karaya oturdu

Batman’ın Gercüş ilçesinde bulunan Kırkat Göleti’nde kuraklığın da etkisi ile su seviyesinde azalma meydana geldi. Daha önce su ortasında bulunan teknenin karaya oturması, kuraklığın boyutunu gözler önüne serdi.

Gercüş’te yağışların azalması nedeniyle oluşan kuraklık, çeşme, çay ve gölet gibi su kaynaklarının yanı sıra tarım ve hayvancılığı da olumsuz etkiliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve yağışın olmaması nedeni ile Kırkat Göleti’nde 2 ayda su seviyesi yaklaşık yüzde 70 oranında düştü. Göletteki suyun azalmasıyla birlikte su içerisinde bulunan tekne gölettin ortasında kaldı.

Çiftçiler, ekim ayı ile birlikte yağışların gelmesini ümit ettiklerini belirterek, "Sıcaklık bu şekilde devam ederse önümüzdeki yıllarda gölün çok daha büyük oranda çekildiğine şahitlik edeceğiz" dedi.

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