Kırıkkale’ye zirai don uyarısı

Kırıkkale Valiliği, 21 Ekim cuma günü ve hafta sonunda görülmesi beklenen zirai don riskine karşı tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşları uyardı.

Kırıkkale Valiliği’nden yapılan açıklamada, 21 Ekim cuma günü ile hafta sonu, hava sıcaklıklarının düştüğü sabah ve gece saatlerinde il genelinde hafif zirai don riski olduğu belirtildi. Başta tarımsal faaliyetlerle uğraşan üreticiler olmak üzere vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği uyarıldı.