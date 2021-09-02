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Kırıkkale’de yaban hayvanlarının doğal yaşamı fotokapanda

Kırıkkale’de ormanlar ve çeşitli alanlara yerleştirilen fotokapanlar sayesinde izlenen yaban hayvanların doğal yaşamı gün yüzüne çıkartılıyor.

Çevre 02.09.2021, 15:51
Kırıkkale’de yaban hayvanlarının doğal yaşamı fotokapanda

Kırıkkale’de ormanlar ve çeşitli alanlara yerleştirilen fotokapanlar sayesinde izlenen yaban hayvanların doğal yaşamı gün yüzüne çıkartılıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırıkkale Şube Müdürlüğü ekiplerince, yaban hayvanlarını korumak ve popülasyonlarını takip etmek için ormanlık ve kırsal alanlardaki 25 noktaya fotokapan yerleştirildi.

Fotokapanlar, yaban hayatını gözlemlemek ve türlerin gelişimini kayıt altına almak amacıyla kullanılıyor. Ormanlık ve kırsal alanlarda yaşamını sürdüren karaca, vaşak, tavşan, domuz ve kurt türündeki hayvanlar fotokapanlarla kayıt altına alınıyor. Görüntülerde hayvanların doğal yaşamlarında özgürce dolaştığı görülüyor.

Yaban hayvanlarının davranışları üzerinde daha sağlıklı veri alınmasına olanak sağlıyor. Bu da yaban hayvanlarının davranışları üzerindeki insan etkisinin azaltılıp çalışma sahasından daha sağlıklı veri alınmasına olanak tanıyor.

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