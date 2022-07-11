banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Bursalı çiftçinin hasat bayramı
Bursalı çiftçinin hasat bayramı
Hıncal Uluç entübe edildi
Hıncal Uluç entübe edildi
Sinan Kurumuş resmen Sakaryaspor’da
Sinan Kurumuş resmen Sakaryaspor’da
Bosna Hersek’te Barış Yürüyüşü sona erdi
Bosna Hersek’te Barış Yürüyüşü sona erdi

Kırıkkale’de yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

Kırıkkale’de çeşitli bölgelere kurulan fotokapanlara yaban hayvanlarının görüntüleri yansıdı.

Çevre 11.07.2022, 11:20
Kırıkkale’de yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

Kırıkkale’de çeşitli bölgelere kurulan fotokapanlara yaban hayvanlarının görüntüleri yansıdı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırıkkale Şube Müdürlüğü ekipleri, koruma ve kontrol, biyolojik çeşitlilik takibi ve biyolojik kaçakçılık önleme çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, kaçak avlanmayla mücadele çerçevesinde, yaban hayatının yoğun olduğu çeşitli bölgelere fotokapanlar yerleştiriyor. Karaca, vaşak, tilki, kurt ve domuz fotokapanlarla doğal ortamlarında görüntülendi. Görüntülerde, hayvanların günlük yaşamları ve beslenmeleri yer alıyor.

Yorumlar (0)
25°
parçalı bulutlu