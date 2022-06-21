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Kırıkkale’de sıcak hava yerini yağışa bıraktı: Vatandaşlar zor anlar yaşadı

Kırıkkale’de 32 dereceyi bulan hava sıcaklıkları yerini yağmura bıraktı. Aniden bastıran kısa süreli yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Çevre 21.06.2022, 16:50
Kırıkkale’de sıcak hava yerini yağışa bıraktı: Vatandaşlar zor anlar yaşadı

Kırıkkale’de 32 dereceyi bulan hava sıcaklıkları yerini yağmura bıraktı. Aniden bastıran kısa süreli yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Kırıkkale’de termometrelerin 32 dereceye kadar çıktığı hava sıcaklıkları yerini yağmura bıraktı. Kent merkezinde kısa süreli yağış, sıcak havadan bunalan vatandaşları serinletti. Yağmura hazırlıksız yakalananlar da zor anlar yaşadı. Yağmurdan korunmak isteyen bazı vatandaşlar ise kendisine sığınacak yer aradı.

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