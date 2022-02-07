Kırıkkale Valiliği’nden fırtına uyarısı

Kırıkkale Valiliği, il genelinde iki gün etkili olacağı tahmin edilen fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.

Kırıkkale Valiliği’nden yapılan açıklamada, rüzgarın 8 Şubat Salı günü sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı (lodos) yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre, zaman zaman kısa süreli fırtına, saatte 60 ile 80 kilometre şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi. Açıklamada kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 9 Şubat Çarşamba günü akşam saatlerine kadar etkili olacağının tahmin edildiği belirtilerek, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması noktasında vatandaşlar uyarıldı.