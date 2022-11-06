Kırık fay hattının ortaya çıkardığı şaheserde hazan güzelliği

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde fay hattının kırılması sonucu oluşan Suuçtu Şelalesi, hazan mevsiminde yeşilin ve sarının tüm tonlarıyla ziyaretçilerini mest ediyor.

Çataltepe mevkisinde bulunan ve Karadere altındaki fay hattının çökmesiyle oluşup 38 metreden dökülen şelale aynı zamanda ilçenin içme su ihtiyacının büyük bir kısmını karşılıyor. İlçe merkezine 22, Bursa’ya 125 kilometre uzaklıkta yer alan granit metamorfik kayalar üzerinden dökülen Suuçtu Şelalesi, çevresindeki güzelliklerle beraber sesi ve görüntüsüyle ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Suuçtu Tabiat Parkı’ndaki şelaleye yerli ve yabancı turistler her mevsim yoğun ilgi gösteriyor. Yaz aylarında serinlemek isteyenlerin akınına uğrayan şelale, sonbaharda kayın, meşe ve çam ağaçlarının oluşturduğu renk cümbüşüyle cazibesini koruyor. Turistler tarafından gezi alanı ve piknik yeri olarak tercih edilen Suuçtu, çevresini saran kayın ağaçlarıyla adeta oksijen deposu durumunda bulunuyor. Kış mevsiminde debisi ve genişliği yükselen şelale, ilçenin içme suyunu da karşılıyor. Yaz aylarında günlük ortalama 2 bin, sonbaharda ise 500 araç girişinin yapıldığı Suuçtu Tabiat Parkı, reklam ve dizi çekimleriyle de ilçeye gelir sağlıyor.