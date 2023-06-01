Kınalıada’da kaçak yapılar yıkıldı

Kınalıada Taşocakları mevkiinde ormanlık alana yapılan kaçak yapılar bugün öğlen saatlerinde Adalar Orman İşletme Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Adalar Belediyesine bağlı ekipler tarafından yıkıldı.

Kınalıada’da bugün öğlen saatlerinde ormanlık alana yapılan kaçak yapılar geniş güvenlik önlemleri altında Adalar Orman İşletme Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Adalar Belediyesine bağlı ekipler tarafından yıkıldı. Yıkım esnasında herhangi bir olay yaşanmadı.