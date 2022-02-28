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Kilis’te yoğun sis etkili oldu
Kilis’te etkili olan yoğun sis nedeniyle sürücüler trafikte güçlükle ilerlemek zorunda kaldı.
Çevre 28.02.2022, 10:48
Kilis’te etkili olan yoğun sis nedeniyle sürücüler trafikte güçlükle ilerlemek zorunda kaldı.
Kilis’te sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle kent merkezinde görüş mesafesi bazı bölgelerde 30-40 metreye kadar düştü. Kentin üzeri sisle kaplanırken, adete göz gözü görmedi. Sürücüler trafikte sis farlarını yakarak seyretti. Kilis-Hatay, Kilis-Gaziantep, Kilis-Önüpınar, Kilis-Musabeyli, Kilis-Polateli ile Kilis-Elbeyli karayollarında sis etkili oldu.