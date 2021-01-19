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Kilis’te yılın ilk kar yağışı
Kilis’te yılın ilk kar yağışının yüksek kesimlerde etkili olması nedeniyle belediye ekipleri yollarda tuzlama çalışmasına başladı.
Çevre 19.01.2021, 09:46
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Kilis’te yılın ilk kar yağışının yüksek kesimlerde etkili olması nedeniyle belediye ekipleri yollarda tuzlama çalışmasına başladı.Kilis kent merkezinde karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oldu. Kilis Cezaevinin bulunduğu karayolunda kar yağışının ekili olması nedeniyle Kilis Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yolda tuzlama çalışması yapıldı. Ulaşımda sorun oluşmaması için greyderler ile kar temizliği yapıldı.