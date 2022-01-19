Kilis’te yarın okullar tatil

Kilis Valiliği, kar yağışı sonrası don olayı ve buzlanma nedeniyle okulların yarın tatil edildiğini duyurdu.

Kilis Valiliğinden yapılan açıklamada, Kilis genelinde meydana gelen kar yağışı sonrası don olayı ve buzlanma sonucu ulaşımda meydana gelebilecek aksaklıklara karşı alınacak önlemler kapsamında 20 Ocak 2022 Perşembe günü Kilis genelinde eğitime, özel kreş ve gündüz bakım evleri ile rehabilitasyon merkezleri dahil bir gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, “Hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı olan kamu personeli, idari izinli sayılmaya devam edilecektir. Lütfen zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamanız önemle rica olunur.” ifadesine ver verildi.