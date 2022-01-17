Kilis’te kar yağışı uyarısı

Kilis Valiliği, kentte Salı gününden itibaren kar yağışı beklendiğini belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kilis Valiliğinden yapılan açıklamada, 18 Ocak 2022 Salı günü öğle saatlerinden itibaren Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Kilis’in de içerisinde bulunduğu çevre İllerle birlikte 20 santim ve üzeri kar yağışı olacağı tahmin edildiğini belirtti. Açıklamada, "Çarşamba günü kuzey ve doğu yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına esmesi bekleniyor. Kuvvetli ve yoğun kar yağışlarının bölgenin batısında Çarşamba öğle saatlerinde, doğusunda 20 ocak 2022 sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Halkımızın, kuvvetli rüzgarla soba zehirlenmeleri ile birlikte tipi, buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur” ifadesine ver verildi.