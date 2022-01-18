Kilis’te kar yağışı nedeniyle yarın okullar tatil edildi

Kilis Valiliği, il genelinde okulların yarın tatil olduğunu açıkladı.

Kilis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Kar yağışı nedeniyle yarın 19 Ocak 2022 Çarşamba günü Kilis genelinde eğitime, rehabilitasyon merkezleri dahil 1 gün ara verilmiştir. Hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı olan kamu personeli, idari izinli sayılacaktır" denildi.

Açıklamada ayrıca zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması uyarısı yapıldı.