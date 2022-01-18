Son Dakika
Kilis’te kar yağışı nedeniyle yarın okullar tatil edildi
Kilis Valiliği, il genelinde okulların yarın tatil olduğunu açıkladı.
Çevre 18.01.2022, 20:00
Kilis Valiliği, il genelinde okulların yarın tatil olduğunu açıkladı.
Kilis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Kar yağışı nedeniyle yarın 19 Ocak 2022 Çarşamba günü Kilis genelinde eğitime, rehabilitasyon merkezleri dahil 1 gün ara verilmiştir. Hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı olan kamu personeli, idari izinli sayılacaktır" denildi.
Açıklamada ayrıca zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması uyarısı yapıldı.