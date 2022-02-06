Kilis’te gözü alnında olan oğlak öldü

Kilis’in Musabeyli ilçesinde gözü alnında olarak dünyaya gelen oğlak öldü.

Musabeyli ilçesine bağlı Gökmusa köyünde hayvancılıkla uğraşan Ahmet Kartal’ın keçisi önceki akşam gözü alnında bir dişi oğlak dünyaya getirdi. Süt içmeyen oğlak, Gaziantep Canpati Derneği tarafından köyden alınarak, Gaziantep’te özel bir klinikte tedavi altına alındı ancak müdahalelere rağmen kurtarılamadı.